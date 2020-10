Eleonora Daniele shock su Chiara Ferragni, Fedez replica stizzito: “Sono senza parole” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In queste ore non si fa altro che parlare delle parole di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Chiara Ferragni. Delle parole che hanno scatenato il web e lo stesso Fedez in quanto la conduttrice ha accusato la Ferragni di non aver dato un contributo o aver speso una parola riguardo al Coronavirus. Nulla di più falso in quanto i Ferragnez avevano aperto persino una raccolta fondi. Di conseguenza, il rapper italiano ha replicato alla conduttrice e quest’ultima si è scusata in diretta. Eleonora Daniele contro Chiara Ferragni: scoppia la bufera Nel corso dell’ultima diretta di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha speso delle parole davvero ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In queste ore non si fa altro che parlare delle parole dia Storie Italiane su. Delle parole che hanno scatenato il web e lo stessoin quanto la conduttrice ha accusato ladi non aver dato un contributo o aver speso una parola riguardo al Coronavirus. Nulla di più falso in quanto i Ferragnez avevano aperto persino una raccolta fondi. Di conseguenza, il rapper italiano hato alla conduttrice e quest’ultima si è scusata in diretta.contro: scoppia la bufera Nel corso dell’ultima diretta di Storie Italiane,ha speso delle parole davvero ...

