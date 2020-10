Eleonora Daniele scuse in diretta alla Ferragni, poi lo sfogo: «Da ieri io vittima di bullismo» [VIDEO] (Di mercoledì 14 ottobre 2020) «ieri, parlando di Chiara Ferragni, ho lanciato una bellissima copertina su di lei. È vero, ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale Covid e me ne scuso. A dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura», così su Twitter Eleonora Daniele aveva chiesto scusa alla nota influencer dopo il VIDEO di Fedez, che aveva difeso la moglie accusata dalla conduttrice di Raiuno di aver fatto poco e niente durante il lockdown per aver sensibilizzato i giovani. Oggi in diretta a ‘Storie Italiane’ Eleonora Daniele è tornata sull’argomento: dopo essersi scusa ancora una volta, la conduttrice ha ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) «, parlando di Chiara, ho lanciato una bellissima copertina su di lei. È vero, ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale Covid e me ne scuso. A dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura», così su Twitteraveva chiesto scusanota influencer dopo ildi Fedez, che aveva difeso la moglie accusata dconduttrice di Raiuno di aver fatto poco e niente durante il lockdown per aver sensibilizzato i giovani. Oggi ina ‘Storie Italiane’è tornata sull’argomento: dopo essersi scusa ancora una volta, la conduttrice ha ...

