Eleonora Daniele replica a Fedez dopo la polemica su Chiara Ferragni | “Il suo sfogo ha scatenato il bullismo nei miei confronti | spero che lui…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)ha aperto la puntata odierna di Storie Italiane scusandosi, ancora una volta, conper le dizioni che aveva rilasciato negli ultimi giorni e che ieri hanno fatto andare su tutte le furie il rapper. La conduttrice, proprio nel corso della sua trasmissione, aveva accusato l’imprenditrice digitale di non aver sfruttato la sua notorietà sui social per mandare messaggi importanti ai più giorni, e soprattutto di non essersi prodigata abbastanza durante il lockdown della scorsa primavera.non ha per nulla gradito le sue parole, e come una furia si è scagliato contro la ‘giornalista del Grande Fratello’ – per citare le sue parole – per difendere a spada tratta l’operato ...