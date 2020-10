Eleonora Daniele chiede scusa in diretta tv alla Ferragni e Fedez (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La conduttrice Eleonora Daniele torna a parlare di Chiara Ferragni in diretta al suo programma “Storie Italiane” dopo il botta e risposta a distanza con Fedez e le dichiarazioni andate in onda durante la trasmissione. «Ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno della pandemia durante il lockdown. Lo sfogo del momento di Fedez ha generato una sorta di bullismo sui social di cui sono stata vittima», ha dichiarato la conduttrice all’inizio della puntata questa mattina. Le scuse in diretta seguono quelle via Twitter di ieri. Eleonora Daniele è stata travolta dalla polemica dopo aver lamentato uno scarso impegno dell’imprenditrice digitale contro la diffusione del ... Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La conduttricetorna a parlare di Chiarainal suo programma “Storie Italiane” dopo il botta e risposta a distanza cone le dichiarazioni andate in onda durante la trasmissione. «Ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno della pandemia durante il lockdown. Lo sfogo del momento diha generato una sorta di bullismo sui social di cui sono stata vittima», ha dichiarato la conduttrice all’inizio della puntata questa mattina. Le scuse inseguono quelle via Twitter di ieri.è stata travolta dpolemica dopo aver lamentato uno scarso impegno dell’imprenditrice digitale contro la diffusione del ...

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - trash_italiano : Eleonora Daniele e le scuse in diretta a Chiara Ferragni e a Fedez: 'sono stata vittima di bullismo' – VIDEO - BettaninManuela : RT @graziosafuriosa: Se i followers della Ferragni protestassero con la stessa veemenza contro gli abusi del governo invece di scagliarsi… - _Comedincanto : RT @Mitrucco: Eleonora Daniele vittima di bullismo giusto perché ieri nessuno ha speso mezza parola in suo favore, come è giusto che sia -