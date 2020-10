Eleonora Daniele accusa Fedez: “Ha generato bullismo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Eleonora Daniele si è scagliata di nuovo contro Chiara Ferragni e Fedez, accusando il rapper di aver generato bullismo nei suoi confronti. Eleonora Daniele ieri ha scatenato un vero e proprio putiferio nel vasto mondo del web. Che cosa è successo? La conduttrice, durante la consueta diretta di Storie Italiane e in collegamento con Simona … L'articolo Eleonora Daniele accusa Fedez: “Ha generato bullismo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020)si è scagliata di nuovo contro Chiara Ferragni endo il rapper di averbullismo nei suoi confronti.ieri ha scatenato un vero e proprio putiferio nel vasto mondo del web. Che cosa è successo? La conduttrice, durante la consueta diretta di Storie Italiane e in collegamento con Simona … L'articolo: “Habullismo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - trash_italiano : Eleonora Daniele e le scuse in diretta a Chiara Ferragni e a Fedez: 'sono stata vittima di bullismo' – VIDEO - Ema_poet : RT @fabiofabbretti: Eleonora Daniele risponde a @Fedez: «Il suo sfogo ha generato bullismo nei miei confronti. Spero che mi aiuterà a comba… - CheDonnait : Fortuna che erano delle scuse, ammazza. #ChiaraFerragni #Ferragni #Ferragnez #fedez -