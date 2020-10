“Ecco chi è”. Appare durante la diretta GF Vip e diventa ‘famosa’ in pochi minuti: la verità sulla signora Roberta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Imprevisto al Grande Fratello Vip, quando durante la diretta di Mediaset Extra una signora è apparsa in video lasciando i telespettatori senza parole. Seduta in cucina con gli auricolari e la mascherina abbassata, l’anziana signora è rimasta in onda mentre i tecnici le davano disposizioni su un collegamento dallo studio. “Stia tranquilla che la vediamo bene così. – le parole dei tecnici mentre su Mediaset Extra, canale della diretta 24 ore su 24 del Grande Fratello Vip, andava in onda il video dell’anziana – Va bene il microfono o le dà fastidio? Appoggiamo qua il resto tanto non si vedrà. Quando parlerà non si muova troppo, cerchi nel possibile di stare ferma”.



