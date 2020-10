“È positiva al tampone”. Le Iene, Alessia Marcuzzi assente. È Nicola Savino a spiegare cosa è successo (VIDEO) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Niente appuntamento in studio nella puntata delle Iene stasera per Alessia Marcuzzi. La conduttrice non ha potuto condurre la puntata del martedì dello show su Italia 1 perché è risultata positiva. Lo ha spiegato lei stessa in collegamento: “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido”. “Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Niente appuntamento in studio nella puntata dellestasera per. La conduttrice non ha potuto condurre la puntata del martedì dello show su Italia 1 perché è risultata. Lo ha spiegato lei stessa in collegamento: “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia eraal Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido”. “Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente ...

