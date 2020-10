Dpcm: tutti i 130 sport vietati da oggi in Italia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Smart Working e pubblica amministrazione: cosa cambia con il nuovo Dpcm 14 ottobre 2020 Il nuovo Dpcm e l'allarme sui mezzi pubblici strapieni 'veicolo di contagio' 12 ottobre 2020 Il nuovo Dpcm è ... Leggi su today (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Smart Working e pubblica amministrazione: cosa cambia con il nuovo14 ottobre 2020 Il nuovoe l'allarme sui mezzi pubblici strapieni 'veicolo di contagio' 12 ottobre 2020 Il nuovoè ...

M5S_Europa : Il nuovo #Dpcm, in vigore da oggi, ci aiuterà ai fini del contenimento dei contagi da #Coronavirus. L’aumento dei c… - AngeloTofalo : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato poche ore fa l’ultimo #Dpcm per contrastare il contagio da #Covid_19. Ser… - F_DUva : L'#Italia è stata un esempio per altri Paesi. Abbiamo avuto apprezzamenti anche dalla @WHO. Tutti hanno detto che a… - newyorker01 : e tutti si accorgono solo oggi che certi provvedimenti e comportamenti andavano presi un mese fa e che altri non do… - FrascellaPaolo : RT @Agricolae1: #Covid, #Dpcm: Ecco tutti gli allegati che lo rendono operativo @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT @MinisteroSalute @roberspe… -