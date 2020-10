DPCM, Fuori dal Coro: Mario Giordano lancia la torta (Video) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In apertura della scorsa puntata di Fuori dal Coro, Mario Giordano ha “lanciato” una torta verso la telecamera indirizzandola metaforicamente verso il Ministro della Salute Roberto Speranza. Giordano è – dice – per il rispetto delle regole, ma queste non devono imporre un numero di persone all’interno delle abitazioni private. Questo è stato il modo “originale” del conduttore per commentare il nuovo DPCM: “Ho dovuto mandar via zia Concetta e zia Mariuccia”. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In apertura della scorsa puntata didalha “to” unaverso la telecamera indirizzandola metaforicamente verso il Ministro della Salute Roberto Speranza.è – dice – per il rispetto delle regole, ma queste non devono imporre un numero di persone all’interno delle abitazioni private. Questo è stato il modo “originale” del conduttore per commentare il nuovo: “Ho dovuto mandar via zia Concetta e zia Mariuccia”. first appeared on Ascolti Tv Blog.

