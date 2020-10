Dpcm e feste private: come ricevere ospiti in casa secondo il nuovo decreto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il premier Conte – intervenuto in conferenza stampa – ha assicurato che il Governo non intende mandare le forze dell’ordine nelle case per vigilare sul rispetto delle norme anti Covid-19. Tuttavia, è affidato al buon senso dei cittadini il contenimento del contagio. Grazie al nuovo Dpcm di ottobre, appunto, sono vietate le feste private e il numero massimo di persone che si potranno accogliere in casa è 6. come fare se si attendono ospiti? Ecco le regole da seguire per rimanere in sicurezza. Dpcm e feste private: le regole da seguire Avere vicini di casa “amici” anziché “nemici” non è mai stato più importante di adesso. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il premier Conte – intervenuto in conferenza stampa – ha assicurato che il Governo non intende mandare le forze dell’ordine nelle case per vigilare sul rispetto delle norme anti Covid-19. Tuttavia, è affidato al buon senso dei cittadini il contenimento del contagio. Grazie aldi ottobre, appunto, sono vietate lee il numero massimo di persone che si potranno accogliere inè 6.fare se si attendono? Ecco le regole da seguire per rimanere in sicurezza.: le regole da seguire Avere vicini di“amici” anziché “nemici” non è mai stato più importante di adesso. ...

fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Dpcm nottur… - LuceverdeMilano : ??#Milano- Nuovo Dpcm valido fino al #13novembre ??Mascherine: OBBLIGATORIE SEMPRE al chiuso e all’aperto ?Divieto… - effe_la : RT @___a__l__e__x_: I DPCM dovevano esistere quando la mamma, con dichiarazione dello stato di guerra, ti diceva “quando torni ti aggiusto… -