Dopo 36mila morti Ferrero dice che “Di Coronavirus non si muore” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ma cosa c’è da enfatizzare Dopo 36mila morti? Bisognerebbe chiederlo a Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria che oggi durante la trasmissione “The Breakfast Club” su Radio Capital ha detto: “Di Coronavirus non si muore, rispettiamo la malattia ma non enfatizziamo. Gli scienziati vanno in televisione e ognuno dice qualcosa di diverso. Il tampone? Gli scienziati possono metterselo da qualche altra parte”. Stile pienamente negazionista mentre ieri in un solo giorno ci sono stati 62 ricoverati in più in terapia intensiva e 41 morti. Eppure Ferrero, che deve aver nascosto la sua laurea in virologia da qualche parte dice: “La bolla per la serie A? Non ci inventiamo cose che non ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ma cosa c’è da enfatizzare? Bisognerebbe chiederlo a Massimo, il presidente della Sampdoria che oggi durante la trasmissione “The Breakfast Club” su Radio Capital ha detto: “Dinon si muore, rispettiamo la malattia ma non enfatizziamo. Gli scienziati vanno in televisione e ognunoqualcosa di diverso. Il tampone? Gli scienziati possono metterselo da qualche altra parte”. Stile pienamente negazionista mentre ieri in un solo giorno ci sono stati 62 ricoverati in più in terapia intensiva e 41. Eppure, che deve aver nascosto la sua laurea in virologia da qualche parte: “La bolla per la serie A? Non ci inventiamo cose che non ...

msgelmini : Negazionisti e no mask dovrebbero visitare i reparti di terapia intensiva, parlare con i nostri operatori sanitari,… - clikservernet : Dopo 36mila morti Ferrero dice che “Di Coronavirus non si muore” - Noovyis : (Dopo 36mila morti Ferrero dice che “Di Coronavirus non si muore”) Playhitmusic - - neXtquotidiano : Dopo 36mila morti Ferrero dice che 'Di Coronavirus non si muore' - makkiaiolo : @ConteZero76 @silviadolphin @marcosalvati Ha ragione..dovrebbe esserlo per me, dopo 36mila concittadini morti. Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo 36mila Dopo 36mila morti Ferrero dice che “Di Coronavirus non si muore” next Dopo 36mila morti Ferrero dice che “Di Coronavirus non si muore”

Ma cosa c’è da enfatizzare dopo 36mila morti? Bisognerebbe chiederlo a Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria che oggi durante la trasmissione “The Breakfast Club” su Radio Capital ha detto: ...

Col nuovo dpcm il governo citofona al senso civico degli italiani

Alla fine l'inapplicabile divieto di feste in casa diventa una "forte raccomandazione". Giusto, perché senza lockdown il governo non può entrare, specie se fuori c'è ancora molto da sistemare. Ma gli ...

Ma cosa c’è da enfatizzare dopo 36mila morti? Bisognerebbe chiederlo a Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria che oggi durante la trasmissione “The Breakfast Club” su Radio Capital ha detto: ...Alla fine l'inapplicabile divieto di feste in casa diventa una "forte raccomandazione". Giusto, perché senza lockdown il governo non può entrare, specie se fuori c'è ancora molto da sistemare. Ma gli ...