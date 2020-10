Donnarumma | «Nessun passo indietro | l’Olanda era forte e si sapeva»

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gianluigiha salvato l’Italia nella ripresa sul punteggio di 1-1. Il portiere del Milan analizza così il pareggio con con l’Olanda. «Ci tenevamo a far bene e a vincere a Bergamo – ha detto alla Rai -. E’ stata una partita dura. Abbiamo avuto più occasioni limpide noi, ma non le abbiamo sfruttate. Rispetto all’andata non è stato un, loro sono forti e lomo. Sono d’accordo con Mancini: ci ritroveremo a novembre e vinceremo le prossime due partite». Foto: Zimbio L'articolo: «, l’Olanda erae si» proviene da Alfredo Pedullà.

Alle 20.45 la Nazionale italiana sarà in campo contro l’Olanda per una sfida molto importante ai fini della Nations League. Gli azzurri sono infatti in testa al loro girone a quota 5 punti, uno in più ...Nazionali / Con il Gallo squalificato a seguito dell'ammonizione rimediata contro la Polonia, l'unico granata in Nazionale rimane Sirigu ...