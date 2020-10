Domani la scadenza della moratoria fiscale, in Puglia 945mila cartelle esattoriali pronte per essere recapitate Milioni in tutta Italia. De Nuccio (commercialisti ed esperti contabili): "lo Stato fa cassa in un momento disastroso per le finanze di cittadini e imprese" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili della Puglia: Scadrà Domani la sospensione delle cartelle esattoriali, decisa inizialmente dal Governo a metà marzo e poi rinnovata sino al 15 ottobre, relative a imposte scadute e non pagate da Milioni di contribuenti Italiani. Inutile il pressing di alcuni partiti politici e associazioni di categoria tra cui quella dei commercialisti che vedono a rischio default cittadini e imprese. “Da Domani – afferma Elbano de Nuccio presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine deie degli: Scadràla sospensione delle, decisa inizialmente dal Governo a metà marzo e poi rinnovata sino al 15 ottobre, relative a imposte scadute e non pagate dadi contribuentini. Inutile il pressing di alcuni partiti politici e associazioni di categoria tra cui quella deiche vedono a rischio default. “Da– afferma Elbano depresidente dell’Ordine deie degli ...

Reddito emergenza da 400 euro, Inps: domanda in scadenza. La domanda per la terza mensilità prevista dal Decreto Agosto va effettuata entro il 15 ottobre 2020 ...

Siracusa, domani al via la fermata Lukoil. Fiom Cgil: “dopo necessario affrontare il tema della riconversione energetica”

In questi giorni nella sede di Confindustria la Isab Lukoil ha presentato alle organizzazioni sindacali, il piano operativo per la fermata TA2020. Secondo il programma da domani 15 ottobre gli impiant ...

