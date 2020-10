“Doc nelle tue mani” anticipazioni dei nuovi episodi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Grande ritorno della serie televisiva “Doc nelle tue mani” interrotta nella scorsa primavera a causa della pandemia da Covid-19. Luca Argentero tornerà su Rai 1 nei panni dell’amato dottore con i nuovi episodi a partire da giovedì 15 ottobre in prima serata. La Rai ha deciso di trasmettere i restanti otto episodi appartenenti alla prima stagione a partire da giovedì 15 ottobre, ma poi la serie proseguirà la messa in onda martedì 22 ottobre sempre in prima serata con un episodio a settimana. Doc nelle tue mani – L. Argentero – immagine webanticipazioni dei due nuovi episodi di giovedì 15 ottobre Nel primo episodio, che porta il titolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Grande ritorno della serie televisiva “Doctue mani” interrotta nella scorsa primavera a causa della pandemia da Covid-19. Luca Argentero tornerà su Rai 1 nei panni dell’amato dottore con ia partire da giovedì 15 ottobre in prima serata. La Rai ha deciso di trasmettere i restanti ottoappartenenti alla prima stagione a partire da giovedì 15 ottobre, ma poi la serie proseguirà la messa in onda martedì 22 ottobre sempre in prima serata con uno a settimana. Doctue mani – L. Argentero – immagine webdei duedi giovedì 15 ottobre Nel primoo, che porta il titolo ...

Notiziedi_it : Doc Nelle tue Mani in onda con un singolo episodio: Lorenzo Lazzarini è gay? - Mauxa : #DocNelleTueMani ritorna il 15 ottobre, dove eravamo rimasti - GiuliaFarne : - warblerinside : I’m a ragazza semplice: @amoresquallore ieri suggerisce The Jinx come miglior true crime doc nelle sue instagram st… - ilovefineline : promo per doc nelle tue mani >>> pds daily 3 #ilparadisodellesignore -

Ultime Notizie dalla rete : “Doc nelle Odolo - Il Crogiolo operoso della maestra Linda Valle Sabbia News