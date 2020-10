Dl agosto | Fondazione studi consulenti lavoro | approfondimento su incentivi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott. (Labitalia) - "Il dl 142020, 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto alcuniin materia dial fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Due di essi sono stati introdotti al fine di ridurre il costo deldei dipendenti già in forza presso i datori diper sostenere la prosecuzione delle attività e mantenere i livelli occupazionali". A dirlo ladeidelche in unanalizza tutti glie i sostegni previsti dal decreto anche alla luce della prevista procedura di autorizzazione della Commissione europea e in attesa delle indicazioni operative dell'Inps e ...