Disponibile ora: la 14a edizione del Manuale Internazionale di Recupero Crediti di Atradius Collections



Le ripercussioni del COVID-19 sull'economia globale potrebbero causare un deterioramento a livello globale delle abitudini in termini di pagamento dei Crediti commerciali. La conoscenza delle pratiche e della legislazione specifica di ogni paese in materia di Recupero dei Crediti è necessaria per aumentare i recuperi e ridurre al minimo le messe a perdita. Il Manuale Internazionale di Recupero Crediti è una lettura obbligata per le aziende internazionali che vogliono ottimizzare i loro processi di Recupero, pur in una situazione di incertezza.

Lavorare pratiche estere all'interno di quadri giuridici stranieri è una delle sfide più avvincenti. Ora le multinazionali hanno a disposizione il nostro Manuale Internazionale di Recupero Crediti che ...

Torchlight III disponibile su PS4, Xbox One, e Steam

Perfect World Entertainment, Inc., e lo sviluppatore Echtra Games, Inc. hanno annunciato che Torchlight III, lo spensierato e frenetico dungeon crawler, è ufficialmente disponibile su PlayStation®, ..

