Disastro ambientale in Russia, mistero sulle cause: nessuno dei composti analizzati finora giustifica conseguenze così devastanti [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Greenpeace Russia diffonde i primi risultati relativi alle analisi dei campioni raccolti in Kamchatka, regione situata nell'estremo oriente russo, dove si è di recente verificata la morte massiccia di organismi marini bentonici, per cause ancora poco chiare. I campioni di acqua di mare e di fiume, così come di organismi marini morti (molluschi e crostacei) erano stati inviati all'istituto di analisi dell'Università di tecnologia chimica "D. Mendeleev". Secondo le analisi, i campioni raccolti da Greenpeace Russia contengono: frazioni di composti petroliferi, acidi grassi, eteri, sostanze a base di cloro e altri composti. Nei campioni di acqua sono stati trovati disolfuro di allile, una sostanza usata in biopesticidi, terpeni, derivati degli acidi ...

