Diletta Leotta irriconoscibile in viso: i follower "Sei tutta gonfia"-FOTO (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Vediamo insieme la FOTOgrafia che ha pubblicato la bellissima Diletta Leotta, ma che ha fatto scatenare commenti davvero particolari. View this post on Instagram 90 minuti per misurare le ambizioni. Due contendenti subito a confronto 🇮🇹 Vi aspetto alle 15 su #DAZN per #LazioInter A post shared by 🌸Diletta Leotta🌸 (@DilettaLeotta) on Oct 4, 2020 … L'articolo Diletta Leotta irriconoscibile in viso: i follower "Sei tutta gonfia"-FOTO proviene da leggilo.org.

