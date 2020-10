Diletta Leotta, il debutto da scrittrice: «Il sorriso, la mia arma più forte» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una attitudine naturale, quella di sorridere – “cerco di farlo sempre, non è una scelta studiata” – et voilà, ecco il titolo del libro di Diletta Leotta, conduttrice giornalistica e radiofonica, protagonista e spesso vittima dei social: Scegli di sorridere. Quanto le è costato mettersi a nudo in un libro? «Tanto. Per lungo tempo sono stata in silenzio, per disinnescare le polemiche. Poi ho cominciato a mettere nero su bianco, letteralmente in un quaderno, quello che mi stava accadendo. A dare un senso nuovo, il mio senso a quello che era successo. E il senso nuovo è stato quello di trasformare in opportunità gli eventi negativi, le fragilità in coraggio» Ha subito violazioni della privacy anche su immagini intime, tentativi di ricatto e si confronta con costanti commenti di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una attitudine naturale, quella di sorridere – “cerco di farlo sempre, non è una scelta studiata” – et voilà, ecco il titolo del libro di, conduttrice giornalistica e radiofonica, protagonista e spesso vittima dei social: Scegli di sorridere. Quanto le è costato mettersi a nudo in un libro? «Tanto. Per lungo tempo sono stata in silenzio, per disinnescare le polemiche. Poi ho cominciato a mettere nero su bianco, letteralmente in un quaderno, quello che mi stava accadendo. A dare un senso nuovo, il mio senso a quello che era successo. E il senso nuovo è stato quello di trasformare in opportunità gli eventi negativi, le fragilità in coraggio» Ha subito violazioni della privacy anche su immagini intime, tentativi di ricatto e si confronta con costanti commenti di ...

