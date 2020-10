Diletta Leotta bollente | gonna invisibile e gambe top – Foto

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)da infarto per la sua cena romana: vestito total black aderente e cortissimo,spettacolari in mostra,. Biondissima, con anfibi e un vestito aderente, cortissimo e total black,non passa inosservata per la sua cena romana. La conduttrice, impegnata nella promozione del libro “Scegli di sorridere” in cui ha deciso … L'articolotop –è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it