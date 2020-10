Diletta Leotta a cena, il vestitino sexy fa impazzire i fan (FOTO) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Diletta Leotta è sempre più seguita sui social, dove negli ultimi mesi ha visto aumentare esponenzialmente i suoi follower. Su Instagram la conduttrice di Dazn conta ormai più di 7 milioni di seguaci, risultando tra i personaggi italiani più amati del web. La FOTO postata dalla Leotta su Instagram, che la ritrae a Roma prima di cena, ha fatto impazzire i fan con il vestitino sexy indossato dall’ex conduttrice di Sky Sport. “Cene romane” – si legge nella didascalia. View this post on Instagram Cene romane ❤️ A post shared by 🌸Diletta Leotta🌸 (@DilettaLeotta) on Oct 13, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020)è sempre più seguita sui social, dove negli ultimi mesi ha visto aumentare esponenzialmente i suoi follower. Su Instagram la conduttrice di Dazn conta ormai più di 7 milioni di seguaci, risultando tra i personaggi italiani più amati del web. Lapostata dallasu Instagram, che la ritrae a Roma prima di, ha fattoi fan con ilindossato dall’ex conduttrice di Sky Sport. “Cene romane” – si legge nella didascalia. View this post on Instagram Cene romane ❤️ A post shared by 🌸🌸 (@) on Oct 13, ...

Dadodiana8413 : Diletta Leotta dice che non si può spiegare a parole il traffico romano quando piove...e quindi Leotta come lo vorresti spiegare?? - CarmenNatoli : Cara Diletta Leotta, l’abbiamo trovato noi il tuo uomo #upower ?? - GossipItalia3 : Diletta Leotta Instagram, vestito corto manda in tilt: una foto da 450mila like #gossipitalianews - zazoomblog : Diletta Leotta Instagram vestito corto manda in tilt: una foto da 450mila like - #Diletta #Leotta #Instagram… - zazoomblog : Diletta Leotta il vestito nero manda in tilt i fan. La giornalista: “Cene romane” - #Diletta #Leotta #vestito… -