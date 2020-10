Digitale, Grossisti riuniti elettrodomestici: bonus penalizzante per comparto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto varato dal ministero dello Sviluppo Economico, che intende favorire l'accesso al Digitale per le famiglie con redditi medio bassi, "ha suscitato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto varato dal ministero dello Sviluppo Economico, che intende favorire l'accesso alper le famiglie con redditi medio bassi, "ha suscitato ...

TV7Benevento : Digitale, Grossisti riuniti elettrodomestici: bonus penalizzante per comparto... - fisco24_info : Digitale, Grossisti riuniti elettrodomestici: bonus penalizzante per comparto : - Adnkronos : Digitale, Grossisti riuniti elettrodomestici: bonus penalizzante per comparto -

Ultime Notizie dalla rete : Digitale Grossisti Digitale, Grossisti riuniti elettrodomestici: bonus penalizzante per comparto Adnkronos Digitale, Grossisti riuniti elettrodomestici: bonus penalizzante per comparto

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - G.R.E. Grossisti Riuniti Elettrodomestici, presente in Italia con le insegne Trony, MiniTrony e Sinergy, con 364 punti vendita su tutto il territorio nazionale e un fattura ...

Anche GRE prende posizione sul decreto digitale

“Le scelte fatte dal Ministero non vanno nella direzione giusta, in quanto da una parte si dà, dall’altra si toglie”, afferma nella nota il presidente Salvatore Fanni ...

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - G.R.E. Grossisti Riuniti Elettrodomestici, presente in Italia con le insegne Trony, MiniTrony e Sinergy, con 364 punti vendita su tutto il territorio nazionale e un fattura ...“Le scelte fatte dal Ministero non vanno nella direzione giusta, in quanto da una parte si dà, dall’altra si toglie”, afferma nella nota il presidente Salvatore Fanni ...