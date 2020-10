Diciottenne morta per overdose, il fidanzato: “Le ho iniettato l’eroina” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il fidanzato di Maria Chiara, la Diciottenne morta per overdose di eroina, ha ammesso di averle iniettato la droga. La morte di Maria Chiara, Diciottenne di Amelia (Terni), ha sconvolto l’intero Paese. La ragazza è morta la notte in cui ha compiuto 18 anni, dopo aver provato insieme al fidanzato una dose di eroina. Si … L'articolo Diciottenne morta per overdose, il fidanzato: “Le ho iniettato l’eroina” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ildi Maria Chiara, laperdi eroina, ha ammesso di averlela droga. La morte di Maria Chiara,di Amelia (Terni), ha sconvolto l’intero Paese. La ragazza èla notte in cui ha compiuto 18 anni, dopo aver provato insieme aluna dose di eroina. Si … L'articoloper, il: “Le hol’eroina” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

La preside del liceo di Maria Chiara Previtali: 'Se non riempiamo il tempo libero dei nostri ragazzi, li perderemo'

Cronaca - Parla la dirigente dello scientifico Donatelli di Terni che era frequentato dalla diciottenne morta sabato ad Amelia dopo una dose di eroina. Nella stessa. Due tragedie in tre mesi, due ...

