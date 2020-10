Dichiarazione d’amore ‘gigante’ | stalking o romanticismo?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Incredibili, le dimensioni di una scritta apparsa su un palazzo di Torino: quattro piani di palazzo occupati da uno striscione. Lo striscione di Torino (Fonte foto: web)Per quale motivo una foto non professionistica scattata con il cellulare dovrebbe fare il giro del web in poche ore? Beh non certo per il lato artistico di questa, ma per la curiosità che suscita. Oggi infatti, chi si è trovato a passare per piazza Adriano, a Torino, non ha potuto fare a meno di alzare la testa ed ammirare lad’amore di una lunghezza di circa dieci metri: quattro piani di un palazzo. Leggi anche>>> L’ultimo regalo: Davide sposa la sua Nuccia in ospedale, poi muoredi Torino, il web si divide Chissà se l’intrepido amatore ha bisogno di riconquistare la sua donna, o di farle ...