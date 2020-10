Devastante lutto nel mondo della Tv Italiana | la notizia poco fa

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si è spento all’età di 81 anni Gianfranco De Laurentiis, giornalista sportivo e noto conduttore di programmi che hanno fatto la storiatelevisione come Eurogol e La Domenica Sportiva. Dopo i primi anni come giornalista professionista per il CorriereSera, si è avvicinato alla cronaca sportiva. Lo show per il quale è maggiormente ricordato, però, è senza dubbio Dribbling di cui è stato alla conduzione per diversi anni. È morto all'età di 81 anni il giornalista sportivo Gianfranco De Laurentiis, giornalista sportivo e noto conduttore di programmi che hanno fatto la storiatelevisione come Eurogol e La Domenica Sportiva. Già da tempo non compariva più sul piccolo schermo che è stato la sua casa lavorativa per diversi ...