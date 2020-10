Demet Özdemir posta le foto con un nuovo look | non sembra neanche lei Che cambiamento!

Demet Özdemir posta le foto con un nuovo look, non sembra neanche lei. Che cambiamento! (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La bellissima attrice, Demet Özdemir, continua a far parlare di sè. “La protagonista di Daydreamer – le ali del sogno”, tanto amata dal pubblico italiano e che vedremo intervistata da Silvia Toffanin, prima di concedersi un breve soggiorno in Italia, ha partecipato ad un servizio fotografico davvero particolare, per la rivista “Part Magazine”. Nelle foto pubblicate nella rivista a cui le è stata dedicata anche la copertina, appare quasi irriconoscibile, il suo look un po’ dark fa ricordare i film di Tim Burton. L’attrice si mostra con i capelli lunghi e lisci, completamente privi delle sue onde caratteristiche, con una frangia e un trucco che le da un look davvero particolare, tra uno stile dark ed uno egizio, uno strano ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La bellissima attrice,Özdemir, continua a far parlare di sè. “La protagonista di Daydreamer – le ali del sogno”, tanto amata dal pubblico italiano e che vedremo intervistata da Silvia Toffanin, prima di concedersi un breve soggiorno in Italia, ha partecipato ad un serviziografico davvero particolare, per la rivista “Part Magazine”. Nellepubblicate nella rivista a cui le è stata dedicata anche la copertina, appare quasi irriconoscibile, il suoun po’ dark fa ricordare i film di Tim Burton. L’attrice si mostra con i capelli lunghi e lisci, completamente privi delle sue onde caratteristiche, con una frangia e un trucco che le da undavvero particolare, tra uno stile dark ed uno egizio, uno strano ...

