Decreto Agosto, Ecco le novità previdenziali contenute nella legge di conversione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il provvedimento definitivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore da oggi. Confermato l'impianto del provvedimento che imbarca però alcune modifiche in materia di smart working, congedi covid1-9 e ammortizzatori sociali. E' vigore da ... Leggi su pensionioggi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il provvedimento definitivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore da oggi. Confermato l'impianto del provvedimento che imbarca però alcune modifiche in materia di smart working, congedi covid1-9 e ammortizzatori sociali. E' vigore da ...

FratellidItalia : ?? Il Conte 2 è alla sedicesima fiducia. Non è possibile emendare il “decreto agosto”, che arriva in aula a metà ott… - crippa5stelle : Il Decreto Agosto è diventato legge. Il @Mov5Stelle si è impegnato per intervenire a sostegno delle tante famiglie… - borghi_claudio : Interverrò alla Camera per dichiarazione di voto sulla fiducia posta sul decreto Agosto - LuciaLaVita1 : RT @LavoroFisco: Decreto Agosto: gli incentivi per il lavoro - soniabetz1 : RT @LavoroFisco: Decreto Agosto: gli incentivi per il lavoro -