Decreto 'Agosto' convertito in legge: novità a tutto campo per l'energia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entra oggi in vigore la legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 14 Agosto 2020, n. 104, meglio noto come Decreto "Agosto",. ... Leggi su nextville (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entra oggi in vigore la13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in, con modificazioni, del142020, n. 104, meglio noto come",. ...

FratellidItalia : ?? Il Conte 2 è alla sedicesima fiducia. Non è possibile emendare il “decreto agosto”, che arriva in aula a metà ott… - crippa5stelle : Il Decreto Agosto è diventato legge. Il @Mov5Stelle si è impegnato per intervenire a sostegno delle tante famiglie… - borghi_claudio : Interverrò alla Camera per dichiarazione di voto sulla fiducia posta sul decreto Agosto - zazoomblog : Decreto Agosto convertito in legge: novità a tutto campo per lenergia - #Decreto #Agosto #convertito #legge… - dukana2 : RT @dukana2: Giudizi descrittivi alla #scuola primaria e non più voti numerici: come cambia la #pagella dopo l'approvazione del #decreto Ag… -