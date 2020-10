Dalla Germania | “Siamo vicini al secondo lockdown più di quanto si voglia ammettere”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Siamo in una fase seria della pandemia”. Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, al termine del vertice, durato oltre otto ore, tenuto con i governatori dei Laender per decidere le nuove misure di contenimento del Covid-19 in seguito all’aumento dei contagi. “Lasi trova già in una fase esponenziale, nella quale le infezioni sono tornate a crescere molto velocemente – ha spiegato la cancelliera alla stampa – Siamo a un passaggio decisivo. Chiedo di partecipare tutti quanti alla lotta contro il coronavirus in questa fase critica e decisiva. Possiamo combattere contro il virus, l’importante è ridurre i contatti tra le persone”. L’unico punto su cui non si è raggiunta l’intesa con i Laender è stato quello del divieto di pernottamento negli ...