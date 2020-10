Dalila di Lazzaro a Storie Italiane | “E’ una cosa terribile dipendere da qualcuno” Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) In collegamento conoggidima l’attrice confessa che per essere presente in diretta ha dovuto applicare cerottoni e altro dietro la schiena, li mostra e ricordale è accaduto anni fa. “Ho battuto la schiena e questo pezzo di trapezio si è staccato e ha portato via anche delle parti nervose della spina dorsale” forse non riusciamo nemmeno a immaginaresignifichi la sua veloce e sintetica spiegazione. “Ho rotto un momento magico della mia carriera” ma da sempre ha dolori lancinanti, un incubo che sembra non finire mai. “Sono stata anche io in coma con un altro incidente 10 anni prima e capsico la D’Eusanio – aggiungedi– Il fatto ...