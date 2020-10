Dal Pd a Forza Italia… Viva. Riecco gli irriducibili del Mes. Muro M5S contro gli alleati sull’accesso al Salva Stati. Il sottosegretario Fraccaro: strumento inadeguato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) E’ una questione irrisolta che prima o poi andrà sciolta. Ma fino a oggi il nodo del fondo Salva Stati continua a spaccare la maggioranza (e anche il centrodestra) tra il fronte Pd-Italia Viva favorevole e il M5S fermo sul no. A ribadire la contrarietà dei pentastellati è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro: “Per il Movimento 5 stelle – ha dichiarato – il Mes non è lo strumento adeguato per affrontare la crisi. Per noi la priorità ora è lavorare per investire le risorse del Recovery fund dando così risposte efficaci a livello economico e sociale. Concentriamoci su questo”. A dargli man forte il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) E’ una questione irrisolta che prima o poi andrà sciolta. Ma fino a oggi il nodo del fondocontinua a spaccare la maggioranza (e anche il centrodestra) tra il fronte Pd-Italiafavorevole e il M5S fermo sul no. A ribadire la contrarietà dei pentastellati è stato ilalla presidenza del Consiglio, Riccardo: “Per il Movimento 5 stelle – ha dichiarato – il Mes non è loadeguato per affrontare la crisi. Per noi la priorità ora è lavorare per investire le risorse del Recovery fund dando così risposte efficaci a livello economico e sociale. Concentriamoci su questo”. A dargli man forte il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà: ...

virginiaraggi : Dall'8 ottobre, i #MuseiCapitolini ospiteranno la mostra fotografica 'Lockdown Italia, visto dalla stampa estera”.… - luigidimaio : Le parole del presidente Mattarella sul #MadeInItaly danno forza al percorso intrapreso da tempo e con convinzione… - NicolaMorra63 : La collaborazione tra forze di polizia e magistrature di paesi diversi è la.chiave di volta per sconfiggere le mafi… - aujourdtaek : datemi la forza per alzarmi di nuovo dal letto che non ce la faccio - pm1025 : RT @patriziaeraldi1: Günaydin ????????????forza tutte giù dal letto .... Prima tappa l’Edicola Seconda Tappa la CHIESA A lavoro ??? DOMANI ??????c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Forza Kawasaki Versys 1000SE, per il 2021 ancora più confort. Per la tourer prevista tecnologia Skyhook

che dal cielo sostiene il peso della motocicletta mentre sobbalza per via delle asperità dell'asfalto. Quindi Skyhook modula la forza di smorzamento permettendo alle ruote di assorbire al meglio ...

“La meraviglia del poco” secondo Pino Cinquegrana

Le Nazionali Esportazioni erano state introdotte, dal Monopolio post-unitario di stato ... esprimendo esaltazione, personalità, forza… in una parola a new way of life (un nuovo stile di vita). Fumare ...

che dal cielo sostiene il peso della motocicletta mentre sobbalza per via delle asperità dell'asfalto. Quindi Skyhook modula la forza di smorzamento permettendo alle ruote di assorbire al meglio ...Le Nazionali Esportazioni erano state introdotte, dal Monopolio post-unitario di stato ... esprimendo esaltazione, personalità, forza… in una parola a new way of life (un nuovo stile di vita). Fumare ...