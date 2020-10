Da nodo Recovery Fund a caos Brexit: riflettori puntati sul Consiglio Europeo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Emergenza sanitaria, Brexit, Recovery Fund: è decisamente ricco il “menù” del Consiglio Europeo al via domani, giovedì 15 ottobre e venerdì. L’ultimatum di Boris Johnson scadrebbe (condizionale è quanto mai d’obbligo) domani, termine ultimo imposto dallo stesso primo ministro britannico per trovare un accordo con Bruxelles sui rapporti commerciali post Brexit. “Deve esserci una intesa con nostri amici europei entro il Consiglio Europeo del 15 ottobre, se vogliamo che sia ratificato per la fine dell’anno”, aveva dichiarato il mese scorso. Ma Londra e Bruxelles, che continuano a incolparsi a vicenda, sono ancora nelle sabbie mobili. Nessuna ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Emergenza sanitaria,: è decisamente ricco il “menù” delal via domani, giovedì 15 ottobre e venerdì. L’ultimatum di Boris Johnson scadrebbe (condizionale è quanto mai d’obbligo) domani, termine ultimo imposto dallo stesso primo ministro britannico per trovare un accordo con Bruxelles sui rapporti commerciali post. “Deve esserci una intesa con nostri amici europei entro ildel 15 ottobre, se vogliamo che sia ratificato per la fine dell’anno”, aveva dichiarato il mese scorso. Ma Londra e Bruxelles, che continuano a incolparsi a vicenda, sono ancora nelle sabbie mobili. Nessuna ...

I leader UE dovranno anche provare a sciogliere il nodo Recovery Fund dopo il muro contro muro tra Parlamento europeo e Consiglio sul delicato negoziato per il bilancio Ue 2021-2027 e il piano Next ...

Riflettori puntati sul vertice in programma giovedì 15 ottobre e venerdì che vedrà impegnati i leader UE alle prese con più di qualche grana ...

Riflettori puntati sul vertice in programma giovedì 15 ottobre e venerdì che vedrà impegnati i leader UE alle prese con più di qualche grana ...