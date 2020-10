Da medico a untore, il primario finisce sotto inchiesta: "Su di me solo fango, quando ho lavorato stavo bene" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roberto Bianchini, responsabile del reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Belluno, è indagato per epidemia colposa: è accusato di essere tornato da una vacanza esotica con il virus e di aver continuato a visitare i pazienti. "Il 24 febbraio si sapeva poco del Covid,... Leggi su repubblica (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roberto Bianchini, responsabile del reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Belluno, è indagato per epidemia colposa: è accusato di essere tornato da una vacanza esotica con il virus e di aver continuato a visitare i pazienti. "Il 24 febbraio si sapeva poco del Covid,...

StraNotizie : Da medico a untore, il primario finisce sotto inchiesta: 'Su di me solo fango, quando ho lavorato stavo bene' - cronaca_news : Da medico a untore, il primario finisce sotto inchiesta: 'Su di me solo fango, quando ho lavorato stavo bene'… - giusdr : @ju_gian_10 @Claudio81519139 @Chiariello_CS @Mamoziocag8 Per come è pignolo sulla salute, venendo dai tamponi negat… - Gianluca_2205 : La misura della farsa che si sta perpetrando in questi giorni la danno o pennivendoli. Uscita la notizia, dagli all… - ArgoTone : RT @PStanig: Non sono un medico, quindi non entro nel merito della mascherina obbligatoria all'aperto. Ma temo che si trasformi in un nuovo… -