Da Disney+ a HBO Max | il futuro delle major di Hollywood si basa sullo streaming?

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alla luce dei recenti sviluppi legati acome Disney, Warner Bros. e Paramount, facciamo il punto della situazione per quanto riguarda l'avvenire. È uscita ieri la notizia secondo la quale la Disney, uno dei colossi dell'entertainment statunitense e globale, annuncia di volersi concentrare soprattutto. Una decisione inevitabile a livello di politica aziendale, dal momento che l'attuale crisi mondiale ha travolto due fonti di guadagno importanti quali le uscite cinematografiche e i parchi a tema, e anche sensata se lavuole rendere redditizio l'investimento della piattaforma, che non genererà veri profitti prima del 2022, stando alle stime degli esperti (lo stesso discorso vale anche per servizi analoghi gestiti dagli altri grandi studios ...