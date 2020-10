Croazia-Francia oggi in tv in chiaro? Orario e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il programma di Croazia-Francia, gara valevole per la quarta giornata del gruppo C di Uefa Nations League 2020/2021. I transalpini vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio ottenuto contro il Portogallo nell’ultimo incontro. I padroni di casa, sconfitti nelle prime due partite, hanno ottenuto la prima vittoria nella competizione nello scorso match, e ora cercano altri tre punti. L’incontro, in programma oggi mercoledì 14 ottobre alle ore 20:45, non sarà trasmesso in diretta tv in chiaro o in streaming in Italia. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il programma di, gara valevole per la quarta giornata del gruppo C di Uefa Nations League 2020/2021. I transalpini vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio ottenuto contro il Portogallo nell’ultimo incontro. I padroni di casa, sconfitti nelle prime due partite, hanno ottenuto la prima vittoria nella competizione nello scorso match, e ora cercano altri tre punti. L’incontro, in programmamercoledì 14 ottobre alle ore 20:45, non sarà trasmesso intv ino inin Italia. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine.

