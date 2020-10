Cristiano Ronaldo torna in Italia | è positivo al Coronavirus

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il talento di Juventus e nazionale portoghesein: èal, avrebbe violato l’isolamento. L’attaccante della Juventusstarebbendo ina bordo del proprio jet privato. Ieri il tampone per ilha svelato la sua positività alla malattia. CR7 dunque avrebbe di fatto violato l’isolamento per … L'articoloin: èalè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Messaggio incredibile di Katia Aveiro su Instagram. La sorella di Cristiano Ronaldo, dopo la positività al Coronavirus del portoghese, ha diffuso su Instagram una sorta di messaggio negazionista ...Cristiano Ronaldo si prepara a tornare in Italia Il fenomeno portoghese ha ottenuto il via libera dalle autorità sanitarie per tornare a Torino, dove trascorrerà il periodo di isolamento. Tags: calcio ...