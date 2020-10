Cristiano Ronaldo, quarantena a Torino: ha lasciato il Portogallo su un aereo-ambulanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un aereo ambulanza per tornare a Torino dove ha deciso di passare la sua quarantena. Cristiano Ronaldo sta tornando in Italia. Di ieri la notizia che è positivo al coronavirus, da asintomatico. Di oggi le indiscrezioni che lo vedevano in attesa di permesso per lasciare il Portogallo ed evidentemente è arrivato. Perché il giocatore della Juventus è salito a bordo dell'aereo speciale, che è decollato da Tires, come raccontano i media portoghesi.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ojogo/status/1316365526562557952?s=20" Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Unper tornare adove ha deciso di passare la suasta tornando in Italia. Di ieri la notizia che è positivo al coronavirus, da asintomatico. Di oggi le indiscrezioni che lo vedevano in attesa di permesso per lasciare iled evidentemente è arrivato. Perché il giocatore della Juventus è salito a bordo dell'speciale, che è decollato da Tires, come raccontano i media portoghesi.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ojogo/status/1316365526562557952?s=20" Golssip.

