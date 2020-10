Cristiano Ronaldo positivo al Covid | la Serie A trema | quali conseguenze?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La notizia dialè di quelle che non ci si aspetta. Non perché il campione portoghese goda di una qualche particolare immunità nei confronti del virus. Piuttosto perché, considerando l’atleta e il personaggio, sempre attento nel curare la forma fisica è possibile immaginare il grado di prudenza adoperato per evitare possibili rischi. Anche se, in occasione del lockdown primaverile, il numero sette dei bianconeri sia stato pizzicato in atteggiamenti discutibili e poco rispettosi delle norme. Una prudenza che non ha evitato a CR7 di incappare nell’avversario più insidioso della sua carriera. Uno di quelli che ti marca stretto e ti impedisce di muoverti in campo. Perché il campo, almeno per il momento, resterà un ...