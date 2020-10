Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus | ecco come cambia la Juventus senza il portoghese

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La notizia di ieri circa la positività dial virus Covid-19, ha scosso il mondo del calcio. Il campione, in ritiro con la Nazionale, era stato sottoposto al doppio tampone che in entrambi i casi ha avuto esitosi legge dal comunicato della federazione lusitana, lo juventino non presenta al momento nessun sintomo. Tanti i messaggi di auguri, da compagni di squadraChiellini fino al Presidente della Repubblica di Portogallo, Marcelo Rebelo De Sousa. L’ex Real Madrid resterà in isolamento presso l’hotel della federazione giovanile, fin quando il doppio tampone non darà esito negativo.e Pirlo (Getty Images)la ...