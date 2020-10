Cristiano Ronaldo, magistrato Rinaudo: “E’ stato inserito nel protocollo per positivi al Covid” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Cristiano Ronaldo e’ stato preso in carico dall’azienda sanitaria di competenza e inserito nel protocollo per i positivi al Coronavirus“. Lo ha dichiarato all’ANSA Antonio Rinaudo, magistrato e coordinatore dell’area giuridico-amministrativa della Unità di crisi piemontese per l’emergenza Covid. L’attaccante della Juventus è partito da Lisbona con un volo privato per l’Italia “facendo ricorso a un protocollo internazionale, utilizzando un aeromobile sanitario. Ora va in isolamento e non potrà muoversi fino alla scadenza del quattordicesimo giorno o del decimo, se farà il tampone e risulterà negativo”. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “e’preso in carico dall’azienda sanitaria di competenza enelper ial Coronavirus“. Lo ha dichiarato all’ANSA Antonioe coordinatore dell’area giuridico-amministrativa della Unità di crisi piemontese per l’emergenza Covid. L’attaccante della Juventus è partito da Lisbona con un volo privato per l’Italia “facendo ricorso a uninternazionale, utilizzando un aeromobile sanitario. Ora va in isolamento e non potrà muoversi fino alla scadenza del quattordicesimo giorno o del decimo, se farà il tampone e risulterà negativo”.

