Crisanti | lockdown in Italia? Ecco quando ci sarà

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) «Unindurante le feste di Natale potrebbe essere necessario per bloccare la diffusione del coronavirus e aumentare l'efficienza del tracciamento dei contagi sul territorio». Lo ha affermato Andrea, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell'università di Padova e del laboratorio di Microbiologia e virologia dell'azienda ospedale-università di Padova, ospite a 'Studio24' su Rainews24. «Sono preoccupato - sottolinea - per la limitata capacità che abbiamo di bloccare la trasmissione del coronavirus sul territorio. (Continua...) Riusciamo a mettere in quarantena solo il 5% dei positivi». Poi il microbiologo ha toccato altri due temi. «Le terapie intensive sono in ritardo di una settimana, i morti di circa 20 giorni: con l'aumento ...

Per il virologo Crisanti non sarebbe da escludere un lockdown nel periodo natalizio. Sono quasi 2000 i nuovi casi in Lombardia, mille solamente a Milano con 17 i decessi. Proprio da Milano il ...Il vero problema, per Crisanti, ”è l’impostazione per cui ... Una soluzione, quella di adottare un lockdown a partire dal 20 dicembre, del resto a basso rischio economico se non per il ...