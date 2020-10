Criminale lo stato di emergenza senza il Mes

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Siamo qui di nuovo a celebrare l’ennesimo inutile rito dell’aumento di deficit (chiamato scostamento di bilancio, in riferimento alla legge del 24/12/2012, n. 243, in merito alle disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art.81, sesto comma, della Costituzione), dopo i 100 miliardi già decisi (e non si sa ancora come e quanto spesi), e dopo che il governo credeva, all’inizio della crisi, di cavarsela con soli 3,5 miliardi. Un errore di sottovalutazione madornale che è cotempo prezioso. Errore che non èil solo.Ma a prescindere dalla sottovalutazione iniziale, soltanto in parte giustificabile dall’eccezionalità e imprevedibilità della crisi, la prima domanda da porsi è sul come siano stati spesi i miliardi di deficit ...