Covid, Zaia si scaglia contro il governo: «Ho detto no al braccialetto per controllare le persone» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) «Vedo con dispiacere che le osservazioni delle Regioni non sono state accolte». Così il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato il nuovo Dpcm. E il governatore del Veneto ha sottolineato: «Faccio un esempio che può sembrare marginale, quello dei matrimoni. Noi chiedevamo una misura di salvaguardia. Ad esempio, chi ha già organizzato il matrimonio per il prossimo sabato e domenica come fa a ridurre di punto in bianco gli invitati?», polemizza il presidente del Veneto. Zaia e le preoccupazioni per l'economia Dal punto stampa dalla protezione civile di Marghera, Zaia ha rilanciato: «Ma ben più importante è l'aspetto economico di questo Dpcm. Capisco la volontà di salvaguardare la salute dei cittadini. Ma dietro a ogni provvedimento restrittivo ci deve ...

