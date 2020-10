Covid, uomo di 45 anni perde l'udito dopo trenta giorni in terapia intensiva: per i medici è 'molto probabile' che sia un effetto della ... (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un uomo britannico , positivo al , ha subito un'improvvisa perdita dell'udito legata al Covid . I medici hanno dichiarato che il 45enne, oltre ad avere l'asma, non presentava altre patologie pregresse ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Unbritco , positivo al , ha subito un'improvvisa perdita dell'legata al. Ihanno dichiarato che il 45enne, oltre ad avere l'asma, non presentava altre patologie pregresse ...

Giorgiolaporta : No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza… - Agenzia_Ansa : 'Non credevo al Covid. Poi l'ho preso', la testimonianza di Alessandro - VIDEO L'uomo si era ammalato con la famigl… - TgLa7 : #Covid: uomo senza mascherina portato via da Polizia - LorenzoZL74 : @DidimoChiavico @alanfriedmanit Scettici sul Climate Change o meglio, sul fatto che l'uomo incida sulla cosa= scett… - SSalvaterra71 : RT @LAVonlus: Questa è la lunga fila di camere a gas usate in Danimarca per uccidere più di 1,5 milioni di visoni contagiati da #Covid19, m… -