Covid, parla il direttore del Sacco: "Situazione può diventare esplosiva" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Emanuele Catena ha fatto capire che la situazione del Covid negli ospedali è da monitorare con attenzione. Una situazione che potrebbe diventare allarmante, anche perchè la fascia di età dei ricoverati è più bassa. Emanuele Catena pone l'accento sulla situazione negli ospedali italiani. In questi giorni c'è stato un lento ma costante aumento del numero … L'articolo Covid, parla il direttore del Sacco: "Situazione può diventare esplosiva" proviene da www.meteoweek.com.

