Covid: oggi 7.332 casi in Italia, record di sempre. 43 morti, mai così tanti tamponi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora un balzo dei contagi in Italia. oggi 7.332 casi in Italia, record di sempre. Il dato più alto prima di oggi dall’inizio dell’emergenza si era registrato il 21 marzo, con 6.557 casi in un giorno: in quel caso, però, i tamponi fatti furono 26.336 mentre ieri ne sono stati fatti 152.196, il record dall’inizio dell’emergenza. Ieri era stata toccata quota 5901. A registrare l’incremento più importante è la Lombardia, che sfiora di 2mila casi e conta 17 decessi.I dati regione per regioneSono saliti a 295 i casi positivi al Covid in Valle D’Aosta, 70 in più rispetto alla rilevazione di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora un balzo dei contagi in7.332indi. Il dato più alto prima didall’inizio dell’emergenza si era registrato il 21 marzo, con 6.557in un giorno: in quel caso, però, ifatti furono 26.336 mentre ieri ne sono stati fatti 152.196, ildall’inizio dell’emergenza. Ieri era stata toccata quota 5901. A registrare l’incremento più importante è la Lombardia, che sfiora di 2milae conta 17 decessi.I dati regione per regioneSono saliti a 295 ipositivi alin Valle D’Aosta, 70 in più rispetto alla rilevazione di ...

