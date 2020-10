Covid, Macron: 'Coprifuoco nella regione di Parigi dalle 21 di sabato' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) 'Coprifuoco nella regione di Parigi e in altre città dalle 21 alle 6 a partire da sabato'. Lo ha annunciato in diretta tv il presidente francese, Emmanuel Macron. 'Siamo in una situazione preoccupante ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 ottobre 2020) 'die in altre città21 alle 6 a partire da'. Lo ha annunciato in diretta tv il presidente francese, Emmanuel. 'Siamo in una situazione preoccupante ...

matteosalvinimi : #Salvini: avete prorogato lo stato di emergenza sul Covid, ma per il Nord-Ovest che il 2 ottobre è stato colpito da… - ignaziocorrao : Oggi @DavidSassoli ci ha informato che in #ParlamentoEuropeo va ridotta la presenza fisica dell’80%, confermando pe… - Agenzia_Ansa : #Covid, media: '#Macron annuncerà il coprifuoco a #Parigi e in altre città dove è massima allerta. Scatterà la s… - thomasschael : RT @Agenzia_Ansa: #Francia, il presidente Macron parla in diretta tv alla nazione: Stato d'emergenza da venerdì e #coprifuoco dalle 21, a p… - raveragiuliano : RT @Agenzia_Ansa: #Francia, il presidente Macron parla in diretta tv alla nazione: Stato d'emergenza da venerdì e #coprifuoco dalle 21, a p… -