Covid, l'Unione cuochi Campania contro il nuovo decreto del Governo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dicono 'No' al nuovo Dpcm che "ancora una volta mette in ginocchio le nostre attivita'". Sono i cuochi della Campania, riuniti nell'Unione Regionale cuochi della Campania, Urcc, che parla di "rappresaglia" da parte del Governo. Luigi Vitiello, presidente di Urcc, chiede "una proroga all'entrata in vigore del Dpcm". "Si tratta di provvedimento che contestiamo perche' penalizza ulteriormente attivita' che gia' sono in ginocchio, ma soprattutto lo fa senza che ci siano ragioni oggettive che lo giustifichino – ha affermato – Dalla riapertura, non c'e' alcun riscontro che individui in bar e ristoranti luoghi di particolare diffusione del contagio. Quindi ridurre ...

