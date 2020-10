Covid: leggenda calcio ceco Panenka lascia l'ospedale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA-AFP, - PRAGA, 14 OTT - La leggenda calcistica ceca Antonin Panenka è stato dimessa dall'ospedale dove era in cura dopo essere stato infettato da Covid-19, ha annunciato suo figlio mercoledì. "Ho ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA-AFP, - PRAGA, 14 OTT - Lacalcistica ceca Antoninè stato dimessa dall'dove era in cura dopo essere stato infettato da-19, ha annunciato suo figlio mercoledì. "Ho ...

(ANSA-AFP) - PRAGA, 14 OTT - La leggenda calcistica ceca Antonin Panenka è stato dimessa dall'ospedale dove era in cura dopo essere stato infettato da Covid-19, ha annunciato suo figlio mercoledì. "Ho ...

(ANSA-AFP) - PRAGA, 14 OTT - La leggenda calcistica ceca Antonin Panenka è stato dimessa dall'ospedale dove era in cura dopo essere stato infettato da Covid-19, ha annunciato suo figlio mercoledì. "Ho ...