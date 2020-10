Covid Italia, bollettino oggi 14 ottobre 2020: 7.332 nuovi casi, 43 morti e 400 ricoveri in 24 h. Boom Lombardia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono 7.332 i nuovi casi al Covid in Italia secondo il bollettino del 14 ottobre 2020. È il record di sempre del numero di contagi registrati in 24 ore. I morti sono stati 43, due in... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono 7.332 ialinsecondo ildel 14. È il record di sempre del numero di contagi registrati in 24 ore. Isono stati 43, due in...

CarloCalenda : L’Italia ha un problema con il funzionamento dello Stato. La questione non è stanziare le risorse ma saperle spende… - ZZiliani : Peccato non ci sia Zavoli. A intervistare #Ronaldo nel suo personale giro d’Europa. - Cristiano, lei è scappato dal… - ZZiliani : Vabbè, è stata una vera strage però ce le ricorderemo queste Italia-Moldavia e Polonia-Italia che sono già scolpite… - RBBqueenmom : RT @AnnaLeonardi1: Piu di 7000 casi di Covid oggi in Italia. Ma voi continuate pure a seguire Montesano, Salvini, Fusaro, i negazionisti,… - finanza_online : RT @lauranaka: #COVID19 e stimoli fiscali #WhateverItTakes : oltre a #coronavirus Italia paga il peccato originale del debito. FMI: 'debito… -